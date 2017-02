Der Kommissar aus "Polizeiruf 110" Matthias Matschke: Der Mann, um den sich die Krimis reißen

An der Seite von Anna Loos (46) ermittelte Matschke 2014 in der ZDF-Serie "Helen Dorn" vier Mal als Gregor Georgi und machte sich damit nach mehreren "Tatort"-Nebenrollen erstmals in der Krimi-Szene einen bekannteren Namen. Seitdem ist der Schauspieler in diesem Bereich gefragt wie nie. Sein absolutes Traumjahr war 2016. Erst begeisterte er als Uwe Barschel im ARD-Polit-Thriller "Der Fall Barschel" , dann ging er als etwas abgedrehter Kriminaltechniker im Weimarer "Tatort" vor allem Kommissar Lessing, gespielt von Christian Ulmen (41), brillant auf die Nerven.