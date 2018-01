Der Komiker im Interview Otto Waalkes: Das hält er von Online-Dating

Otto Waalkes (69, "Otto - Der Film") ist seit über 50 Jahren erfolgreich in der Entertainmentbranche tätig. In der Komödie "Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft" ist der beliebte Komiker ab 18. Januar als Geist von Otto Leonhard in den deutschen Kinos zu sehen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der 69-Jährige, was ihn an der Rolle fasziniert hat, was er von Online-Dating hält, wie er zu seinem 70. Geburtstag steht und ob es einen weiteren "Otto"-Film geben wird.