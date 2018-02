Dann interessierte er sich vor allem für internationale Produktionen. Zu sehen war er unter anderem in "Das Bourne Ultimatum" (2007, mit Matt Damon), "Inglourious Basterds" (2009, mit Brad Pitt), "Inside Wikileaks" (2013, mit Benedict Cumberbatch), "Rush - Alles für den Sieg" (2013, mit Chris Hemsworth), "Die Frau in Gold" (2015, mit Helen Mirren), "Colonia Dignidad - Es gibt kein Zurück" (2015, mit Emma Watson), "Im Rausch der Sterne" (2015, mit Bradley Cooper), "The First Avenger: Civil War" (2016, mit Robert Downey jr.),...

In diesem Jahr konzentriert er sich offenbar auf den Streamingdienst Netflix. In "The Alienist" (Miniserie, ab 19. April, Netflix) spielt er die Hauptrolle neben Luke Evans und Dakota Fanning. Der US-Science-Fiction-Horrorfilm "The Cloverfield Paradox" ist sogar bereits seit Anfang der Woche verfügbar.

Florian Lukas

Auch der in Ost-Berlin geborene Schauspieler Florian Lukas (44) fiel schon vor "Good Bye, Lenin!" auf. Für "Absolute Giganten" (1999) gab es den Bayerischen Filmpreis als Bester Nachwuchsdarsteller. Nach dem großen Kinoerfolg 2003 spielte er in vielen deutschen Produktionen mit. Die erfolgreiche TV-Serie "Weissensee" (seit 2010, das Erste) war dann der nächste ganz große Wurf.

Maria Simon

Schauspielerin Maria Simon (42) war 2003 auch in der internationalen Produktion "Luther" (2003) mit Joseph Fiennes in der Titelrolle zu sehen. Seit 2011 ist die Leipzigerin mit der faszinierenden Stimme Ermittlerin im Kult-Krimi-Format "Polizeiruf 110" (das Erste). Erst war sie die Kollegin von Polizeimeister Krause (Horst Krause), seit 2015 ermittelt ihre Rolle Olga Lenski zusammen mit dem Kollegen Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) im deutsch-polnischen Grenzgebiet.

Alexander Beyer

Bekannt wurde der Leipziger Schauspieler Alexander Beyer (44) als bester Freund des Träumers Micha (Alexander Scheer) in Leander Haußmanns Tragikomödie "Sonnenallee" (1999). Das Jahr 2003 war dann in doppelter Hinsicht wichtig für Beyer. Denn er war auch in "Hierankel", dem Debütfilm von Hans Steinbichler, zu sehen. 2011 arbeiteten die beiden wieder zusammen: "Polizeiruf 110: Denn sie wissen nicht, was sie tun" (mit Kommissar Brandt). Beyer war außerdem Teil der international sehr erfolgreichen TV-Serie "Deutschland 83 (2015). Und in den "Burg Schreckenstein"-Filmen (2016, 2017) spielt der Vater eines Sohnes den Diener Jean.

Katrin Sass

Die Schweriner Schauspielerin Katrin Sass (61) hatte bei der Veröffentlichung von "Good Bye, Lenin!" schon eine Karriere hinter sich. Im "Polizeiruf 110" war sie von 1993 bis 1998 als Hauptkommissarin Tanja Voigt zu sehen. Der Erfolgsstreifen markierte eine Art Comeback auf der Kinoleinwand. Seit 2010 ist auch sie Teil der hochgelobten TV-Serie "Weissensee".