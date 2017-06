Der junge koreanische Wilde AZ-Test : Kia Soul Turbo - Body and Soul

Deshalb fangen wir auch gleich mit der Fortbewegung im Soul Turbo an. Das 1.6 T-GDI genannte Aggregat steht gut im Futter und hat mit den rund 1400 Kilo des Crossover-Asiaten wenig Mühe. Sollte es so etwas wie ein Turboloch geben, wird selbiges sehr elegant durch das obligatorische 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe neutralisiert. Der Effekt: Der Soul wird durch die 204 Pferdchen zum kleinen GTI-Jäger, der auch auf der Autobahn nicht so schnell aufgibt und durchaus für Verwunderung sorgt. Wenn er etwa partout nicht aus dem Rückspiegel verschwinden, sondern auch bei über 150 Sachen noch zügig vorbei will. 196 km/h attestiert Kia seinem schnellen Kasten, ein GPS-gestützter Tacho zeigte Werte um die 210 Sachen. Das ist ganz ordentlich angesichts der doch nicht gerade zierlichen Stirnfläche des Soul. Der Vollständigkeit halber: Den Sprint von 0 auf 100 km/h erledigt er in 7,8 Sekunden.