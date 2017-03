Der Hochzeitssong steht schon fest Ed Sheeran: "Meine Freundin hilft mir, am Boden zu bleiben"

Süße Liebeserklärungen an Seaborn finden sich auch in Sheerans Musik wieder. In Songs wie "Perfect" und "Hearts don't break around here" singt er über seine Freundin. Seine Texte beruhen alle auf wahren Begebenheiten, stellt der Sänger klar. "Am einfachsten schreibt man über Themen, die mit dem Herzen zu tun haben. Die Songs schießen dann einfach so heraus." Und direkt an die Spitzen der Charts...