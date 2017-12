Der Haussegen hängt schief "Alarmstufe Rot": PSG nach "Lektion" von München angeschlagen

"Das war eine große Lektion für alle", sagte Al-Khelaifi, dessen Halbzeitbesuch in der Kabine in Frankreich große Wellen schlug. Weltmeister Julian Draxler wies Spekulationen zurück, wonach der mächtige Klubchef seine Stars dort für schwache 45 Minuten gerüffelt habe. "Der Präsident ist in der Halbzeit immer in der Kabine, zumindest nah dran, er hat sich zurückgehalten wie immer und stand am Rand", beteuerte er.