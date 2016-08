Mit Haushaltsware zum Millionen-Umsatz

Mit seinem Unternehmen DS Produkte nutzt er den Haushaltswaren-Markt schon seit Jahren gekonnt aus und macht mit Töpfen, Pfannen oder Thermomix-Klonen Umsätze in Millionenhöhe. In der deutschen Handelsszene gilt er als "König der Produkte". Kein Wunder also, dass er sich auch in "DHDL" auf sein Spezialgebiet konzentriert. Wobei er die Show zusätzlich als cleveres Marketing-Instrument nutzt: Alle Artikel aus seinen Deals bringt er neben dem eigentlichen Namen auch unter dem Label "Die Höhle der Löwen" in den Handel. Ein bisschen Hausfrauensinn im Geschäftsmann kann offenbar nicht schaden!