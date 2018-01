Der härteste Einzug aller Zeiten? Dschungelcamp 2018: Schafft es Tina York gar nicht erst ins Lager?

Doch sie hatte wohl nicht mit einer Fahrt im Paddelboot gerechnet. Während Youngblood und Ochsenknecht jeweils ein Ruder in die Hand nehmen, lassen sich York und Vides von den beiden übers Wasser kutschieren. Doch die Bootstour scheint dramatisch zu enden - in dem von RTL veröffentlichten Video wird York klatschnass und mit den Nerven bereits am Ende am Ufer gezeigt. Schafft es die 63-Jährige in der ersten Folge (19. Januar, 21:15 Uhr, RTL) überhaupt bis ins Dschungelcamp?