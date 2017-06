Der Haartrend 2017 Rita Ora und die Glatzenfrage: Macht sie es Cara Delevingne nach?

So kennt man sie: Die hellen, blonden Haare gehören zu Rita Oras (26, "I Will Never Let You Down" ) Markenzeichen. Die Sängerin könnte sich allerdings vorstellen, ihre Mähne komplett abzurasieren. Das verriet sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Auf die Frage, ob sich Ora einen Glatzenlook wie Model Cara Delevingne (24) oder Schauspielerin Kristen Stewart (27) vorstellen könne, antwortet die Sängerin: "Für eine Filmrolle würde ich mir die Haare definitiv auch abrasieren lassen". (Sie hätten gerne volleres und längeres Haar - so wie Rita Ora? Hier können Sie sich Clip-in-Extensions bestellen)