Briten-Royals wollen nicht mittelständisch wirken

Ingrid Seward, die Chefredakteurin von Majesty, liefert jetzt die Erklärung für das Mode-Phänomen: "Jungen aus der Oberschicht tragen kurze Hosen, bis sie acht Jahre alt sind. Das ist sehr britisch." Deshalb gehören kurze Hosen zum Bestandteil der Uniformen an britischen Privatschulen. "Kurze Hosen gelten an jungen Knaben als eines der stillen Kennzeichen der sozialen Klassen, die wir in England haben. Auch wenn sich die Zeiten mittlerweile ändern, wirken lange Hosen an einem jungen Knaben ziemlich mittelständisch – sehr vorstädtisch." Es sei deshalb undenkbar, dass Prinz George auch in langen Hosen in der Öffentlichkeit zu sehen sein wird: "Das würde als nicht standesgemäß wahrgenommen werden", so die Journalistin.