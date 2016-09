Graz - Mehr als 11.000 Bestellungen registrierte die deutsche Seat-Dependance innerhalb von nur zwei Monaten. Damit ist der fesche Spanier mit deutschen Wurzeln für 2016 so gut wie ausverkauft. "Das hat unsere hohen Erwartungen massiv übertroffen", sagt Seat Deutschland-Chef Bernhard Bauer. Interessanter Aspekt bei den bisher abgeschlossenen Kaufverträgen: Die dritte und höchste Ausstattungsstufe namens Xcellence liegt mit rund 70 Prozent Anteil uneinholbar an der Spitze. Man gönnt sich was beim Ateca-Kauf, tendenziell auch einen stärkeren Motor. Die Einstiegsmotorisierung, also der 1.0 Dreizylinder-Benziner mit 85 kW/115 PS, wurde bisher nur in homöopathischen Dosen verkauft. Allerdings legt der Ateca-Kunde offenbar keinen besonders großen Wert auf Allradantrieb, der wird nur bei rund einem Drittel der Bestellungen angekreuzt.