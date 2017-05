Der große Krieg ist hier "Game of Thrones": Der erste Trailer zu Staffel sieben ist da

Relegations-Rückspiel in München 1860 gegen Regensburg: Ansturm auf Tickets geht weiter

Während das Relegations-Hinspiel des TSV 1860 beim SSV Jahn Regensburg am Freitag längst ausverkauft ist, läuft auch der Vorverkauf für das Rückspiel am kommenden Dienstag in der Allianz Arena auf Hochtouren.