Der große Gatsby, Blutadler, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ProSieben, Der große Gatsby, Gesellschaftsdrama

In Nick Carraways (Tobey Maguire) Alltag, der auf der Suche nach dem amerikanischen Traum nach New York gekommen ist, dreht sich plötzlich alles um seinen Nachbarn Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio). Der junge Börsenhändler erfährt, was es heißt, in der Liga der Reichen mitzuspielen, als er zu einer von Gatsbys legendären Partys eingeladen wird. Schon bald findet er sich inmitten von Illusionen, Affären und Täuschungsmanövern wieder.