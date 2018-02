Der Fall Uma Thurman Diane Kruger stellt sich auf Quentin Tarantinos Seite

Kruger und Tarantino arbeiteten 2009 gemeinsam an dem Film "Inglourious Basterds". In einer Szene wird Kruger darin vom Regisseur erdrosselt. Der 54-Jährige hatte zuvor in einem ausführlichen Interview mit der US-Seite "Deadline" Stellung zu Thurmans Vorwürfen bezogen und dabei auch die Szene in "Inglourious Basterds" thematisiert.

Das wirft Thurman Terentino vor

Uma Thurman hatte in einem Interview mit der "The New York Times" am Samstag schwere Vorwürfe gegen Quentin Tarantino erhoben. Sie erzählte von einem heftigen Autounfall, den sie beim Dreh von "Kill Bill" erlebte - weil sie zu diesem Stunt gezwungen worden sein soll.

Eine der heftigsten Stellen des Interviews ist eine Passage, in der davon berichtet wird, wie Tarantino seine Hauptdarstellerin angespuckt und gewürgt haben soll. In einer Szene von "Kill Bill" spuckt Michael Madsens (59) Charakter Budd Thurmans Figur ins Gesicht. Weil Tarantino es dem Schauspieler nicht zutraute, dies in der Art zu tun, wie er es sich als Regisseur vorstellte - und umso wenige Takes wie möglich zu benötigen - habe er dies höchstpersönlich übernommen. So sei diese Tortur so schnell wie möglich vorbei gewesen.

Tarantino bezeichnete in dem Interview mit "Deadline" den Crash als "einen der größten Fehler meines Lebens", den er zutiefst bereue. Allerdings habe er sie nicht zu dem Stunt gezwungen. Auch die von Thurman angesprochene Würge-Szene bestätigte der Star-Regisseur: "Natürlich habe ich das übernommen. Wer hätte es sonst tun sollen?", so Tarantino.