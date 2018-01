Der Ex-Fußball-Star im Interview Würde Tim Wiese mit Donald Trump in den Wrestling-Ring steigen?

Erst am Neujahrstag triumphierte Shootingstar Rob Cross (27) im Finale der PDC-Darts-WM in London über den Rekordweltmeister Phil Taylor (57). Am Samstagabend treffen beide Darts-Profis ein weiteres Mal aufeinander - bei der "Promi-Darts-WM 2018" (am 6.1. um 20:15 Uhr auf ProSieben). Titelverteidiger ist Ex-Fußballer und Wrestler Tim Wiese (36), und der sieht weder Cross noch Taylor und schon gar nicht ihre Schützlinge, Moderatorin Fernanda Brandao (34) und TV-Koch Frank Rosin (51), als ernstzunehmende Gegner - denn, wie er im Interview mit spot on news verrät, für ihn gibt es nur einen wahren Gegner. Einen Seitenhieb gegen Steffen Henssler (45), der bei der "Promi-Darts-WM 2017" den Kürzeren zog, kann er sich ebenfalls nicht verkneifen - und nicht nur gegen ihn.