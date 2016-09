Er spielte in beliebten Serien wie "Scrubs" , "Desperate Housewives", "Crossing Jordan" oder "Monk" meist prägende Nebenrollen. Aber auch in fünf großen Filmen der Coen-Brüder (u.a. "The Big Lebowski" und "Miller's Crossing" ) war er zu sehen. Nun ist US-Schauspieler Jon Polito im Alter von 65 Jahren gestorben. Wie sein Management bekanntgab, erlag Polito am 1. September den Folgen einer Hautkrebserkrankung.