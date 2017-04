Der emeritierte Papst wird 90 Große Ehre für Joseph Ratzinger: Geburtstag an Ostern

Der Papst kommt ins Spiel

1976 wurde Joseph Ratzinger Vizepräsident an der Universität Regensburg und "Päpstlicher Ehrenprälat". Ein Jahr später ernannt Papst Paul VI. (1897-1978) ihn zum Erzbischof von München und Freising und wenig später auch zum Kardinal. Als der Papst starb, nahm Ratzinger am Konklave teil, in dem der nächste Papst gewählt wurde: Papst Johannes Paul II. (1920-2005). Ebendieser ernannte Kardinal Ratzinger 1981 zum Präfekt der Glaubenskongregation. Gleichzeitig erhielt er die vatikanische Staatsbürgerschaft.

Weißer Rauch am weiß-blauen Himmel

Mit 75 Jahren wollte Kardinal Ratzinger eigentlich zurücktreten, doch Papst Johannes Paul II. lehnte ab. Wenige Tage nach dessen Tod am 2. April 2005 wiederum begann am 18. April das Konklave. Einen Tag und vier Wahlgänge später stieg endlich weißer Rauch auf, der Nachfolger war gefunden: Aus Kardinal Joseph Ratzinger wurde Papst Benedikt XVI.

Kritik und Amtsverzicht

Die ernstzunehmende Kritik an seinen erzkonservativen Ansichten verstummte während des Pontifikats nie, auch wenn er bei Kirchentagen wie ein Popstar gefeiert wurde. Und so gab Papst Benedikt im Februar 2013 seinen Amtsverzicht aus Altersgründen bekannt. Das Konklave zur Wahl des Nachfolgers begann am 12. März. Seit 13. Marz 2013 ist der zehn Jahre jüngere Papst Franziskus (80) im Amt...

Und was macht der Papst emeritus heute?

"Vater Benedikt", wie er genannt werden möchte, lebt zurückgezogen im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten. Dort widmet er sich dem Gebet und der Meditation, wie er selbst sagte. Öffentliche Auftritte sind selten. An der Seligsprechung seiner Vorgänger 2014 nahm er teil. Ein Jahr später nahm er die Ehrendoktorwürde der Uni Krakau entgegen...

Und vielleicht gibt es auch am Ostermontag wieder ein paar Fotos, denn hoher Besuch aus der Heimat hat sich zum 90. Geburtstag angekündigt: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (67) wird dem "Papst emeritus Benedikt XVI." laut Pressemitteilung persönlich gratulieren: "Vergelt's Gott!", will er ihm sagen. Auch weil er "wie kein Zweiter" die "bayerische Lebensart in die Welt getragen" hat. Ebenfalls Teil der Abordnung werden demnach Ehefrau Karin (*1958), die Landtagspräsidentin Barbara Stamm (72) und einige wenige Mitglieder des Kabinetts sein.