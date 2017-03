Die Nummer geht so: Der Ball wird flach an der Abwehrkette vorbei durchgesteckt - am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale gegen den FC Schalke 04 von Franck Ribéry - in den Laufweg des Stürmers, der seitlich, nicht zentral auf den gegnerischen Torwart zusteuert. Ein, zwei Ballkontakte, im Idealfall vom Keeper weg, ein kurzer Blick, ein Chip über den herausstürzenden Torwart ins lange Eck - drin das Ding. Geht fast immer.