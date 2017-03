Der Depeche-Mode-Star exklusiv Martin Gore: Das fünfte Kind ist da - und kommt gleich mit auf Tour!

Depeche Mode on Tour

Depeche Mode (v.l.): Martin Gore, Dave Gahan, Andrew Fletcher Foto:Sony Music / Markus Nass

Die Tour gehört zum neuen Album "Spirit", das am Freitag (17. März) veröffentlicht wurde. Die erste Single-Auskopplung "Where's the Revolution" ist bereits seit 3. März erhältlich. Der weltweite Konzert-Reigen startet am 5. Mai in Stockholm, Schweden, und endet am 28. Oktober in Edmonton, Kanada.

In Deutschland werden Depeche Mode sogar richtig viele Konzerte geben: 27. Mai, Leipzig +++ 5. Juni, Köln +++ 7. Juni, Dresden +++ 9. Juni, München +++ Hier gleich im Doppelpack: 11. und 12. Juni, Hannover +++ 20. Juni, Frankfurt +++ 22. Juni, Berlin +++ 4. Juli Gelsenkirchen... In welcher Stadt die Babys wohl hinter der Bühne auf ihren berühmten Papa warten werden?