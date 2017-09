Der Countdown läuft Promi-Umfrage: Gehen Sie wählen?

Jahrelang ging die Wahlbeteiligung in Deutschland zurück. Bei der letzten Bundestagswahl 2013 gaben nur 71,5 Prozent der Wähler ihre Stimme ab. Doch am 24. September könnten so viele Bürger wie lange nicht mehr zu den Wahlurnen gehen. Einige Wahlforscher und Parteien erwarten gar bis zu 80 Prozent. Ob auch die Promis am kommenden Sonntag von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen werden, erklären sie in einer Umfrage der Nachrichtenagentur spot on news. (Eine Bilanz der Ära Merkel finden Sie in diesem Buch. Gleich bestellen)