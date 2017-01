München - Wie ist die Maus in den Fertigsalat gekommen? Seit Mittwoch liegt der Befund des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vor. Die Prüfer in Oberschleißheim kamen zu dem Ergebnis, dass die Maus tatsächlich mit in die Tüte eingeschweißt wurde. Das amtliche Fazit: „Wegen des Fremdkörpers war der Salat nicht zum Verzehr geeignet“, so LGL-Sprecher Aleksander Szumilas.