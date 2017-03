Der Bachelor, Inga Lindström TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, kabel eins: Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel, Fliegeraction

Pilot Maverick (Tom Cruise) und sein Navigator Goose (Anthony Edwards) werden für die Rettung eines Kollegen mit einem "Top Gun"-Lehrgang in Kalifornien belohnt. Bei der Elite-Staffel zählt nur, die Nummer Eins zu werden - und genau das will Maverick. Aber dann verliebt er sich in die schöne Ausbilderin Charlie (Kelly McGillis). Sie und der Tod seines Kameraden bringen den ehrgeizigen Piloten ins Wanken.

20:15 Uhr, Tele 5: Nicht ohne meine Tochter, Fluchtdrama

Die Amerikanerin Betty (Sally Field) ist mit dem Iraner Moody (Alfred Molina) verheiratet. Auf dem Höhepunkt der Spannungen beider Länder reist Moody mit seiner Frau und der vierjährigen Tochter Mahtob in seine Heimat. Dort eröffnet er den beiden, dass er bleiben will. Möchte Betty zurück in die USA, muss sie ihre Tochter zurücklassen. Das jedoch kommt für Betty nicht infrage.