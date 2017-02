Der Alte, Tatort, ... Krimi-Tipps am Freitag

21:45 Uhr, ZDFneo, Agatha Raisin: Und der Tote im Wasser

Agathas (Ashley Jensen) ehemaliger Kollege Roy (Mathew Horne) überredet sie, die PR für eine Mineralwasserfirma zu übernehmen, die eine Quelle im Nachbardorf vermarkten möchte. Die Dorfbewohner von Carsely sind davon wenig begeistert, und es kommt zum Streit. Nachdem der Vorsitzende des Dorfrates die Entscheidung auf den nächsten Tag verschiebt, wird er kurze Zeit später tot an der Quelle gefunden. Während Agatha sich in den Armen des Firmenchefs Guy Freemont (Jules Knight) wiederfindet, beginnt James (Jamie Glover) zusammen mit Mary Fortune (Daisy Beaumont) seine eigenen Untersuchungen in dem Mordfall.

22:00 Uhr, WDR, Tatort: Melinda

Noch nicht offiziell im Dienst, trifft Kriminalhauptkommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow) in einem Baumarkt auf ein elternloses Kind. Das kleine arabische Mädchen spricht kein Wort Deutsch, aber Stellbrink gewinnt trotzdem schnell ihr Vertrauen. Melinda, so heißt die Kleine, führt den Kommissar zu einem nahegelegenen Billighotel. Zunächst sieht alles so aus, als wohnten die Angehörigen des Mädchens hier, aber dann merkt Stellbrink: Hier stimmt etwas nicht. Er kann das Mädchen aus dem Zimmer befreien und beide flüchten, denn drei bewaffnete Männer jagen ihnen hinterher. Aber warum?

22:00 Uhr, SWR/SR: Emma nach Mitternacht: Der Wolf und die sieben Geiseln

Emma Mayer (Katja Riemann) ist eine unkonventionelle, unerschrockene Psychologin, die in der Radiosendung "Die Nachtpsychologin" zum Vorfiltern von Anrufen eingestellt wurde. Dabei entgeht ihr nicht, dass die Moderatorin Elisabeth Gira (Mechthild Großmann) den echten Problemen der Hörer am liebsten aus dem Weg geht. Von einer Sekunde auf die andere wird aus der Unterhaltungssendung tödlicher Ernst, als der Anruf eines Unbekannten in die Sendung durchgestellt wird. Wolf Marx (Ben Becker) behauptet, in einer Tankstelle Geiseln genommen zu haben. Emma verlässt das Studio und nimmt den Zweikampf mit ihm auf...

22:00 Uhr, RBB, Tatort: Todesbrücke

Als Till Ritter (Dominic Raacke) und Felix Stark (Boris Aljinovic) auf der Autobahn fahren, passiert es: Kurz vor einer Brücke zerplatzt eine Wasserbombe an ihrer Windschutzscheibe. Felix Stark kann einen Unfall gerade noch verhindern und sieht, wie sich drei Jugendliche aus dem Staub machen. Als der Insolvenz-Verwalter Thomas Francke an derselben Stelle tödlich verunglückt, denken sie sofort an die drei. Doch sie haben ein Alibi.