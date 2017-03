Der Alte, Lewis, Tatort, ... Krimi-Tipps am Freitag

21:45 Uhr, ZDFneo, Agatha Raisin: Und der tote Tierarzt

Paul Bladon ist ein koketter neuer Tierarzt im Dorf Carsely, der den Frauen nach und nach den Kopf verdreht. Die perfekte Gelegenheit für Agatha (Ashley Jensen), ihr Herz ein wenig vom zurückweisenden Nachbarn James zu erleichtern. Ob er auf den Trick hereinfällt? Doch bevor es zu einer ernsten Beziehung kommt, stirbt der Veterinär an den Folgen einer Adrenalinspritze. Wie sich herausstellt, war Paul ein eingefleischter Zocker, der mit mehreren Frauen schlief, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen - Agathas Freundin Gemma Simpson (Katy Wix) eingeschlossen.

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Glaube, Liebe, Tod

Unter äußerst mysteriösen Umständen wird die 23-jährige Anna Kaber (Alma Hasun) im Rohbau eines Einfamilienhauses am Boden liegend ermordet aufgefunden - ihr langes, blondes Haar ist wie ein Kranz ausgebreitet, sie trägt eine Halskette mit zwei ineinandergelegten Händen als Anhänger, am Tatort steht ein Kamerastativ und auf der Innenseite der Tür fehlt die Klinke. Zudem scheint in einem anderen Raum Wachpersonal gewohnt zu haben. Wurde die Studentin hier gefangen gehalten? Der auffällige Anhänger führt Sonderermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) zur Glaubensgemeinschaft "Epitarsis".

23:30 Uhr, Das Erste, Mankells Wallander: Eiskalt wie der Tod

Kommissar Wallander (Krister Henriksson) trifft bei einem Routineeinsatz seine große Jugendliebe Carolina (Sofie Lindberg) wieder, die ihn seinerzeit verschmähte, um den reichen Olof Wachtmann (Anders Aldgard) zu heiraten. Kurz darauf werden Carolina und ihr Mann grausam ermordet. Wallander ist geschockt. Die Verletzungen deuten darauf hin, dass die Täter ihre Opfer leiden ließen. Auf dem Grundstück der Wachtmanns wurde ein Militär-Lkw gesehen, doch aufgrund eines Manövers wimmelt es in Ystad von Militärfahrzeugen. Als der Geschäftsmann Arne Pihlskiöld (Magnus Skogsberg) von dem Mord an Olof Wachtmann erfährt, hat er es sehr eilig, das Land zu verlassen. Doch dazu kommt es nicht mehr, denn Pihlskiöld und seine Frau Anita (Eva Ekengren) werden nach demselben Muster ermordet wie die Wachtmanns. Wallander verfolgt eine Spur, die 25 Jahre in die Vergangenheit führt.