Der Academy-Chef zeigt sich reumütig Grammy Awards bilden Task-Force gegen Sexismus

So soll eine unabhängige Task-Force künftig untersuchen, "wo wir mehr tun können, um die offensichtlichen Barrieren und unbewussten Vorurteile zu überwinden, die Frauen daran hindern, in der Musikindustrie voranzukommen". Das teilte Portnow dem Musikmagazin Billboard" zufolge in einem offenen Brief an die Musikbranche mit. Zugleich erkannte er an, dass seine "schlechte Wortwahl" Menschen verletzt habe. "Weil diese Worte zwar nicht meine Sichtweise wiederspiegeln, aber bezeichnend für reale Erfahrungen zu vieler Frauen sind. Ich würde gerne dabei helfen, das wiedergutzumachen.