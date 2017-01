Dennoch ausgewogene Ernährung Der Bachelor Sebastian Pannek steht auf Pizza und Burger

Am kommende Mittwoch, den 2. Februar ab 20:15 bei RTL, geht Sebastian Pannek (30) zum ersten Mal auf Frauenjagd. Kurz vor der ersten Folge von "Der Bachelor" gab der begehrte Junggeselle in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung einige Einblicke in sein Leben und seine Erwartung an die Show. So findet Pannek es zum Beispiel schade, dass bislang keiner seiner Vorgänger die Liebe des Lebens finden konnte: "Bei 22 Mädels ist die Wahrscheinlichkeit aber schon sehr hoch, dass eine dabei ist, in die man sich verliebt."