Beim Verkehrsclub Deutschland (VCD) findet das Projekt großen Beifall. Besonders mit Blick auf den Lärmschutz für die Anwohner sei der Verkehrsversuch sinnvoll, teilt der VCD mit. An der Rosenheimer Straße werden Lärmgrenzen immer wieder überschritten, die einzige Lösung sei hier, die Geschwindigkeit der Autos zu reduzieren. Im Zuge des Verkehrsversuchs sollen die Lärm- und Schadstoffemissionen ausgewertet werden.

Die Polizei soll das Tempolimit konsequent durchsetzen

Auch die Grüne Welle wird an das neue Tempolimit angepasst. Die Ampelschaltung dürfte so auch zur Einhaltung der Geschwindigkeit beitragen - denn hier zweifelt der VCD noch am Erfolg. Rolf Schiener, stellvertretender Vorsitzender des VCD, fordert umfassende Kontrollen: "Wenn ich in Zukunft in diesem Abschnitt der Rosenheimer Straße mit dem Fahrrad fahre, muss ich mich darauf verlassen können, dass die Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird. Es ist bekannt, dass dies ohne Kontrollen nicht funktioniert."

Das gelte insbesondere am östlichen Beginn der Versuchsstrecke, an der Kreuzung Orleansstraße, wo der Verkehr mit hoher Geschwindigkeit ankommt und sich der Radverkehr noch einfädeln muss.

Würde die Polizei ihre Kontrollen in der neuen 30er-Zone nicht erhöhen, sei das leichtsinnig, kritisiert der Vekehrsclub in seiner Stellungnahme. Eine Sprecherin der Polizei stellt hierzu allerdings klar: "Bei Tempo 30 ist die Kontrolle grundsätzlich Sache der Stadt - das betrifft die Polizei München gar nicht." Alexander Stumpf, Sprecher des Kreisverwaltungsreferates (KVR) stellt allerdings wegen der Bedeutung der Rosenheimer Straße eine mögliche Ausnahme in Aussicht. "So oder so wird ausreichend kontrolliert werden. Zuerst muss die Sache jetzt aber vor den Stadtrat."

Noch vor der Sommerpause soll das Thema in den Stadtratsausschuss kommen. Eine endgültige Entscheidung könnte im Herbst fallen - wenn sie nicht wieder vertagt wird.

