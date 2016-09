Lotte Jäger und das tote Mädchen TV-Tipps am Montag

Kommissarin "Lotte Jäger" (ZDF) muss einen alten Mordfall in einer DDR-Jagdgesellschaft lösen. Bei "Traumfrau gesucht" (RTL II) versuchen Junggesellen ihr Glück im Ausland und Samuel L. Jackson erlebt in "Snakes on a Plane" (kabel eins) den blanken Reptilienhorror.