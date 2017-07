"Demütig sein" Schüchterner Beifall bei Neustart des VfL Wolfsburg

Ein Weg, den auch die Fans der Norddeutschen offenbar mitgehen wollen. Der Kader wurde mit fast schüchternem Applaus auf dem Trainingsplatz begrüßt, die Spieler klatschten, zum Teil sichtlich überrascht, zurück. Nach diesem unspektakulären Auftakt wollte man in der Führungsetage hinter das verkorkste vergangene Jahr einen Haken machen.

Rebbe: "Es ist unsere Aufgabe, diese schlechte Spielzeit vergessen zu machen und wieder eine ordentliche Saison zu spielen." Dafür wurde erneut am VfL-Kader geschraubt. Fünf neue Spieler standen am Montag auf dem Rasen, angeführt vom Ex-Berliner John Anthony Brooks, den man sich 17 Millionen Euro kosten ließ.

Arnold und Gerhardt im Urlaub

Für eine Million mehr wurde der Schweizer Ricardo Rodriguez nach Mailand transferiert, auf dem Sprung nach Marseille ist der Brasilianer Luiz Gustavo. Umso erfreuter ist man am Mittellandkanal über die Leistungen von Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt, die in Polen U21-Europameister und auch ins UEFA-Turnier-Team gewählt wurden.

Das Duo trat am Montag einen dreiwöchigen Urlaub an und wird anschließend, so der aktuelle Plan, nicht ins Schaufenster gestellt. "Da gibt es keine Chance. Beide haben langfristige Verträge bei uns", sagte Rebbe betont entschlossen.

Es wird eher noch weiter nach zusätzlichen Verstärkungen gesucht, um sich nach Rang 16 diesmal wieder in höheren Tabellenregionen zu etablieren. Schwerpunkte der Wolfsburger Saisonvorbereitungen sind zwei Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz und Harsewinkel sowie das Stadionfest am 6. August mit einem Testspiel gegen den AC Florenz (16 Uhr).

Nach dem Pflichtspieldebüt im DFB-Pokal bei Eintracht Norderstedt folgt der Bundesligastart am 19. oder 20. August gegen Borussia Dortmund. Und dann soll der neue Kurs der Grün-Weißen erste Früchte tragen, Jonker ist jetzt schon voller Vorfreude: "Das erste Heimspiel gleich gegen den BVB - das ist schwierig, aber vor allem schön."

