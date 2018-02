Demo und Kundgebung im März Pegida Dresden läuft am Marienplatz auf

München - Die Dresdner Pegida will am Am 17. März um in München auflaufen. Geplant ist eine Auftaktkundgebung um 15 Uhr am Marienplatz. Danach soll eine Demonstration durchs Tal über den Thomas-Wimmer-Ring, die Maximilian- und Dienerstraße zurück zum Marienplatz folgen. Die Initiatoren rechnen mit 100 bis 250 Teilnehmern.