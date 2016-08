Hat er sein kleines Problem so schnell in den Griff bekommen? Ringo Starr räumt mit Alkohol- und Drogenproblemen auf und entkräftet damit die Entzugs-Gerüchte über ihn.

Der 'Beatles'-Drummer, der vor einiger Zeit mit einem Alkoholproblem zu kämpfen hatte, beteuert, dass er "gesund und glücklich" sei, obwohl kürzlich darüber spekuliert wurde, dass er in eine Entzugsklinik eingecheckt habe. In einem Artikel von 'Radar Online' stand zu lesen, dass der 76-jährige Musiker seit einigen Wochen in Behandlung sei, jedoch für seine 'All-Starr Band'-Tour die Klinik wieder verlassen wolle. Ein Insider sagte der Webseite: "Ringo wollte einen Entzug machen. Als langjähriger Alkoholiker hat er dauernd Angst, einen Rückfall zu erleiden. Das ist seine größte Angst."