DEL-Spielplan 2017/18 EHC München startet in Krefeld in die neue Saison

Neuss - Meister EHC Red Bull München startet mit einem Auswärtsspiel bei den Krefeld Pinguinen am 8. September in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga. Bereits am zweiten Spieltag trifft das Team von Trainer Don Jackson im oberbayrischen Derby auf den ERC Ingolstadt. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die DEL am Montag veröffentlichte. "Zu Hause geht es gleich mit einem Knaller los", freut sich Konrad Abeltshauser. "Bei so einem Derby gegen Ingolstadt ist dann gleich Feuer drin. Aber jetzt bereiten wir uns erst einmal auf die Saison vor. Gegen die Topmannschaften beim Red Bulls Salute Mitte August können wir uns dann optimal testen", so der DEL-Verteidiger des Jahres 2016 weiter.