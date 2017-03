DEL-Playoffs Rauer Nordseewind ins Gesicht des EHC

Etwas optimistischer hört sich Verteidigerkollege Konrad Abeltshauser, am Dienstag ebenfalls unter den Torschützen, an: "Wenn wir unsere Linie durchziehen, sollten wir das schon schaffen in Bremerhaven. Aber es wird eine harte Aufgabe, Bremerhaven wird das vor den eigenen Fans genießen." Mit einigem Recht, denn die Saison des Aufsteigers, der den geringsten Etat aller Teams hat und der in den Pre-Playoffs den favorisierten ERC Ingolstadt elminierte, ist schon jetzt ein Riesen-Erfolg.