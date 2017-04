DEL-Playoffs Finale Zweiter Sieg: EHC gewinnt erneut gegen die Grizzlys

München - Dieser EHC Red Bull München ist für die Grizzlys Wolfsburg einfach nicht zu schlagen. Egal, ob man wie in Spiel eins dieser Finalserie (Best of seven) zwei Mal führt und sich 97 Minuten zerreißt. Egal, ob man wie in Partie zwei sogar einen Zwei-Tore-Vorsprung hat – am Ende verlassen die Münchner, der Meister, das Eis als Sieger. Das Team von Trainer Don Jackson setzte sich in Wolfsburg mit 3:2 durch und führt nun in der Finalserie bereits mit 2:0! Damit steht es in der saisonübergreifenden Finalwertung 6:0 für München, die sich ja in der Endspielserie der Vorsaison in vier Spielen gegen die Grizzlys durchgesetzt hatten.