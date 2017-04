"Ich war so fertig, ich konnte nicht mal mehr richtig jubeln", sagte Ausnahmestürmer Dominik Kahun, der mit seinem Treffer zum 3:2-Sieg in der zweiten Verlängerung gegen die Grizzlys Wolfsburg den EHC in dieser Endspielserie (best of seven) mit 1:0 in Führung gebracht und somit in den siebten Eishackler-Himmel geschossen hatte. Zuvor hatte er sich an der Bande von den Physios die Krämpfe aus den tonnenschweren Beinen massieren lassen müssen. "Ich war aber definitiv nicht der Einzige", sagte der 21-Jährige, nachdem er den plötzlichen Eishockey-Tod (sudden death) herbeigeführt hatte, "das war das mit Abstand anstrengendste Spiel, das ich je bestritten habe. Wir müssen jetzt schnell regenerieren."