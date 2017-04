DEL-Playoffs EHC München: Kahun, der Overtime-Killer

Wir sind die Neuen, Zweibettzimmer, ... TV-Tipps am Montag

In "Wir sind die Neuen" (SWR/SR) werden drei jung gebliebene Rentner und eine spießige Studenten-WG Nachbarn. In "Zweibettzimmer" (ZDF) treffen zwei unterschiedliche Frauen aufeinander. In "Mission: Impossible 3" (kabel eins) gerät die Kollegin von Ex-Agent Hunt in die Gewalt eines Psychopathen.