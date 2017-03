Das taten die Münchner, sie dominierten die Partie. Bis zur 17. Spielminute, da sorgte Bremerhaven für den Münchner Playoff-Schock. Mike Hoeffel überwand den Münchner Goalie Danny aus den Birken, dem Trainer Don Jackson anders als in den Meister-Playoffs der Vorsaison, den Vorzug vor David Leggio gegeben hatte – 0:1!

Meister erwacht nach der Pause

Der Pausentee mit klar aufputschender Wirkung. Der EHC machte Druck. Die Ehre, den ersten Münchner Playofftreffer des Jahres 2017 zu erzielen, kam dem ältesten Mann auf dem Eis zu. Verteidiger Deron Quint – stolze 40 Jahre alt – versenkte die Scheibe vor 4110 Zuschauern zum 1:1 (22.).

Der Meister erwacht. Und wie! Konrad Abeltshauser, gerade erst zum Verteidiger des Jahres in der DEL, gewählt, packt den Hammer aus, die Münchner Führung (28.). Zwei Verteidiger-Tore? Da war der EHC, diese Offensiv-Maschine, bei der Stürmer-Ehre gepackt. Der Kapitän nahm es gleich selber in der Hand, er nutzte ein Powerplay in der 35. Minute zum 3:1! Im Schlussabschnitt erhöht EHC-Stürmer Jon Matsumoto per Penalty zum 4:1 (50.).

Dabei blieb es, Spiel zwei steht am Freitag (19.30 Uhr) in Bremerhaven an. Wie hatte Wolf vor dem Spiel gesagt: „Wir haben die Rasierapparate in den Schränken ganz weit nach hinten geschoben.“ Schließlich soll der Playoff-Bart noch lange sprießen.