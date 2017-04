DEL-Finale gegen Wolfsburg Auf sie kommt es an: Die Jackson Five vom EHC

München - Am Sonntag wird sie wider von der Hallendecke herunterkommen, die Höllenglocke des EHC Red Bull München, und mit infernalischen Schlägen zu AC/DCs Gassenhauer "Hells Bells" die Zeit einläuten, in der es keine Gnade on Ice gibt. Ab 16:45 Uhr startet die Finalserie der DEL (Best of seven), in der die Münchner Meister-Bande alles daran setzen wird, dass sie die Grizzlys-Truppe aus Wolfsburg nicht vom Eishockey-Thron stößt.