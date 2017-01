Washington - Der US-Präsident unterzeichnete am Mittwochabend eine entsprechende Anordnung an das Heimatschutzministerium. Die Mauer zu Mexiko soll kommen, obwohl Kritiker das für ein Himmelfahrtskommando halten. Dafür werde das Nachbarland letztlich "zu 100 Prozent" aufkommen, die US-Steuerzahler müssten anfangs aber wohl in Vorleistung gehen, hatte Trump bereits am Tage dem Sender ABC News gesagt. Die Planungen begännen sofort, der Baustart sei "in einigen Monaten" vorgesehen.