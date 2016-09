Riesenglück für einen 40-Jährigen in der Geiselgasteigstraße: Der Mann stürzte völlig unvermittelt in einen Sickerschacht vor seinem Haus. Er verletzte sich nur leicht, doch die Feuerwehr musste den gesamten Bereich gegen weiteren Absturz sichern.

München - Das hätte auch böse enden können: Am Dienstagabend gegen 21 Uhr ging ein 40-jähriger nach Hause. Als er kurz vor seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Geiselgasteigstraße war, stürzte er auf einmal vier Meter tief in einen Sickerschacht, dessen Deckel unter ihm nachgab.