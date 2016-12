Debbie Reynolds und Carrie Fisher "Ich vermisse sie beide so sehr": Todd Fisher trauert auf Twitter

Das Bild stammt von Ricky LaChance und zeigt Carrie Fisher und Debbie Reynolds von hinten, Arm in Arm. Carrie trägt Kleid und Frisur ihrer "Star Wars" -Rolle Prinzessin Leia, ihre Mutter einen gelben Regenmantel und Regenschirm - wie Kathy Selden, die Figur, die sie 1952 in "Singin' in the Rain" spielte.