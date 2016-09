Zur Kultur gehört traditionell das Gipfelkreuz

Das ganze Hin und Her auf bayerischen Alpenhöhen gipfelt in einer Grundsatzdebatte um die Frage: Gehören religiöse Symbole überhaupt auf Berge? Für den Deutschen Alpenverein (DAV) definitiv: "Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, da die Alpen sowohl Natur- als auch Kulturlandschaft sind", sagt Sprecher Thomas Bucher. Und zur Kultur gehöre nun mal traditionell das Gipfelkreuz.

Seinen Ursprung habe das Gipfelkreuz jedoch in der Religion, sagt Bucher. Gipfel seien durch ihre Nähe zum Himmel schon immer ein naheliegender Standort gewesen. "Im Himalaya haben sie ihre Gebetsfahnen, wir haben Kreuze." Mit dem Alpinismus begann das Kreuzaufstellen, viele seien erst nach dem Zweiten Weltkrieg von Kriegsheimkehrern oder zum Andenken an Gefallene angebracht worden, sagt Bucher. Das erste dem DAV bekannte Kreuz stand 1799 auf dem Großglockner in Österreich.

Volkskundler Michael Ritter sieht das ähnlich: "Ich denke, Gipfelkreuze haben ihre Berechtigung", sagte er dem "Münchner Merkur" (Dienstag). "Das sind Denkmäler unserer Kultur." In der aktuellen Debatte sehe er jedoch das Thema zu sehr auf die religiöse Bedeutung fokussiert. Dabei gebe es weitere weitere Funktionen wie Orientierungspunkte, Grenzmarkierungen oder Hoheitsansprüche. Die Kreuze seien im 19. Jahrhundert vor allem als "Ausdruck dafür, dass der Bergsteiger den Berg bezwungen hat", aufgestellt worden.

Messner kann auf Gipfelkreuze verzichten

Der Extrembergsteiger Reinhold Messner sieht die traditionelle Notwendigkeit des Gipfelkreuzes nicht. "Ich könnte persönlich auf weitere Gipfelkreuze verzichten", sagte er in einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" (31. August). "Man sollte die Berge nicht zu religiösen Zwecken möblieren." Trotzdem würde er "nie eines entsorgen", die Kreuz-Abhackaktion sei Vandalismus.

Lesen Sie hier: Fensterputzer hängen in 30 Meter Höhe fest

Doch trotz der vielen Gipfelkreuz-Befürworter bereitet nun die offenbar von Rechtsextremen vereinnahmte Aufstellaktion Unbehagen: Ein Zeuge sagte der "Süddeutschen Zeitung" über das neue Kreuz auf dem Schafreiter: "Das geht doch nicht, dass Rechte ein Kreuz auf einem Gipfel aufrichten und es dann dort steht." Das wird es langfristig auch nicht. Der DAV will es im Oktober durch ein robusteres ersetzen.

Insgesamt sind bei der Zerstörungsserie drei Kreuze beschädigt worden: Neben dem Fall auf dem Schafreiter wurde im Juli eines auf dem Prinzkopf abgehackt, ein weiteres laut DAV an Pfingsten an der Dudlalm im Längental. Bisher ist nicht bekannt, wer sich so tatkräftig gegen die Symbole wehrt, die Polizei geht jedoch zumindest bei den Fällen auf dem Prinzkopf und Schafreiter von demselben Mann aus. Die Polizei hofft jedenfalls, dass die Serie ein Ende nimmt - und ermittelt weiter wegen Sachbeschädigung.