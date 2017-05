DEB muss warten Draisaitl schießt Anaheim ab

Edmonton - Drei Tore und zwei Vorlagen: Leon Draisaitl setzt auch in den NHL-Playoffs sein Rekord-Jahr fort. Der Kölner schoss seine Edmonton Oilers am Sonntag (Ortszeit) fast im Alleingang zum deutlichen 7:1 (5:0, 2:1, 0:0) über die Anaheim Ducks. In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 3:3, die Entscheidung über den Einzug ins Halbfinale fällt am Mittwoch (Ortszeit) in Anaheim. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss dadurch bei der Heim-WM weiter auf den Superstar warten.