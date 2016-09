Veränderungen auch bei der S7

Auch auf dem Westast der S7 gibts es Veränderungen im Angebot: Ab Dezember werden die Taktlücken zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen geschlossen, die bisher am Nachmittag von Montag bis Donnerstag bestanden.

Diese Fahrplanverbesserungen sind das Ergebnis der engen Zusammenarbeit der Landräte der MVV-Verbundlandkreise, des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV), der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) und der S-Bahn München. Die BEG plant, finanziert und kontrolliert den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern. Die Verbesserungen kommen den Fahrgästen im Innen- und Außenbereich zugute.

Für Johann Niggl, Geschäftsführer der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, ist die Taktausweitung das erfreuliche Ergebnis eines komplexen Planungsprozesses: „Das Münchner S-Bahn-System hat mit rund 800.000 Fahrgästen an einem durchschnittlichen Werktag eine überragende Bedeutung für die Mobilität im Großraum München. Dass selbst auf den heute bereits stark frequentierten Strecken noch Taktverdichtungen erreicht werden konnten, ist dem engen Schulterschluss aller Beteiligten zu verdanken. Dadurch ist es gelungen, die Kapazitäten noch einmal auszuweiten und damit im komplexesten S-Bahn-System Deutschlands weitere Angebotsverbesserungen im Interesse der Fahrgäste zu erzielen."

"Mit der Ausdehnung des 10-Minuten-Taktes auf den Freitagnachmittag können wir endlich einen langgehegten Wunsch der Landkreise und ihrer Bürger im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund erfüllen", erklärt S-Bahn-Geschäftsleiter Bernhard Weisser. "Aber auch auf der hochbelasteten Stammstrecke fahren wir damit am Freitag in der Rush Hour deutlich häufiger und bieten mehr Platz. Insgesamt investieren wir damit spürbar in die Qualität des Fahrplanangebots. Wir freuen uns, dass die enge Zusammenarbeit mit den Landkreisen, dem MVV und unserem Besteller, der BEG, die Umsetzung dieser Fahrplanverbesserung ermöglicht hat."