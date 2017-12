DAV warnt vor Leichtsinn Lawinen: Gefahr im Schnee

Mit der neuen, am Donnerstag vorgestellten Kampagne "Check das!" will der DAV insbesondere Einsteiger erreichen und für mehr Grundwissen sorgen. Denn: Skifahrer, die unbedarft Abfahrten machen, bekommen jedes Mal das Feedback: alles gut gegangen. Doch möglicherweise hatten sie einfach nur Glück – und schrappten kurz an der Katastrophe vorbei. "Drei Dinge sollte man immer im Kopf haben: Check the conditions, check your equipment und check yourself!", so Amm.