Daumen runter Bibi sammelt fleißig Dislikes auf Youtube

Über die Platzierung in dieser Rangliste wird sich der deutsche Youtube-Star Bianca Heinicke alias Bibi (24) sicherlich nicht freuen. Die 24-Jährige hat es mit ihrem Debütlied "How It Is (Wap Bap ...)" inzwischen schon auf Platz 8 der Youtube-Videos mit den meisten Dislikes aller Zeiten geschafft. 1,43 Millionen Mal zeigt der Finger unter ihrem Video bereits nach unten. Im internationalen Vergleich der nervigsten Songs hat sie so Nicki Minajs "Anaconda" (1,32 Millionen Dislikes, Rang 10) und auch Miley Cyrus mit "Wrecking Ball" (1,37 Millionen Dislikes, Rang 9) hinter sich gelassen.