2005 setzten sich die Bayern nach einem 3:1 im Hinspiel in München und einem 0:1 in London im Achtelfinale durch. 2013 gewannen die Bayern die erste Partie in London 3:1 und hatten dann beim 0:2 in der Allianz Arena viel Glück, das Viertelfinale zu erreichen. 2014 gab es erneut einen 2:0-Auswärtserfolg und danach ein 1:1 zu Hause. In der Gruppenphase 2000/2001 stehen ein 2:2 und ein 1:0 für den FC Bayern in der Bilanz. 2015 verloren die Münchner in der Vorrunde 0:2 bei Arsenal. Zuhause feierten die Bayern beim 5:1 den bislang höchsten Sieg gegen die Gunners.