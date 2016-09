Frauenheld Edgar gerät in "Dating Alarm" (Sat.1) an eine Ex-Flamme, die ihm beim Daten in nichts nachsteht. In "Neandertaler" (RTL II) bekommt es eine Rechtsmedizinerin mit urzeitlichen DNA-Spuren zu tun und in "Eiskalte Engel" (Super RTL) spinnt ein Geschwisterpaar tödliche Intrigen.