Wie meist bei technischen Neuerungen im Digitalzeitalter ist aber die Vorfreude nicht aller Orten ungetrübt. So berichtet etwa die Webseite "heise.de", Datenschützer betrachteten Alexas Deutschland-Start durchaus mit Argwohn. Für Besorgnis sorge einerseits der Fakt, dass das System permanent mit Raummikrofonen nach dem Stichwort "Alexa" lauscht - zum anderen, dass die eigentlichen Befehle nicht nur in einem Datenzentrum verarbeitet werden, sondern auch dauerhaft in der Cloud gespeichert. Immerhin: Wer sich die Zeit nimmt, kann die Aufzeichnungen auch online löschen lassen.