In A.J. McLeans (38, "The New Best Of" ) Haus wird es zukünftig ein wenig voller: Der Sänger der Kultband "Backstreet Boys" verkündete auf seinem offiziellen Instagram-Account, dass er und seine Frau Rochelle ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. "Die McLean-Familie wird kommenden Frühling Zuwachs erhalten!! (...) Wir freuen uns so sehr", schrieb der Star und postete zu dem Text ein Bild von vier unterschiedlich großen Turnschuhen. Der kleinste ist für das neue Baby vorgesehen.